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BBC

بوتين يزور تركيا في فبراير المقبل

05:00 م الإثنين 29 يناير 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، في تصريحات أوردتها وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، إن الحرب في أوكرانيا ستكون على الأرجح أحد المواضيع الرئيسية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.

وأضاف أوشاكوف، ردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت الزيارة ستتم في فبراير المقبل، "نعم، يجري الإعداد للزيارة"، بحسب "آر تي العربية".

ونفى أوشاكوف المعلومات التي تفيد بأن روسيا ترسل إشارات بشأن محادثات السلام بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أوشاكوف أنه، مع ذلك، فإن موسكو تستجيب للطلبات ذات الصلة من الدول الأخرى، وتعرب عن استعدادها للمفاوضات.

بوتين تركيا أوكرانيا

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