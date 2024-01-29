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BBC

البيت الأبيض: واشنطن لا تريد حربًا أوسع مع إيران أو في المنطقة

04:50 م الإثنين 29 يناير 2024

البيت الأبيض

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بي بي سي

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّ الولايات المتحدة لا ترغب في حربٍ أوسع مع إيران أو في المنطقة، مضيفاً أنّ الإدارة الأمريكية تعتقد أنّ طائرة مسيّرة هي المسؤولة عن استهداف جنود في قاعدة عسكرية أمريكية، على الحدود الأردنية السورية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي، خلال مقابلة لقناة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، إن محادثات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة جرت على نحو بنّاء، وأن واشنطن ترى إطاراً لإبرام اتفاق جديد.

وقال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ما زالت تؤمن بوعد حل الدولتين".

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BBC
البيت الأبيض واشنطن إيران الولايات المتحدة جون كيربي

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