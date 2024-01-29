فيديو| حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية

مصراوي

نشر الإعلام العسكري التابع لحزب الله اللبناني، اليوم الأحد، صورا يقول إنها لعملية استهداف تجهيزات تجسسية إسرائيلية في موقع رأس الناقورة البحري بصاروخ موجه.

سبق وأن أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قاعدة خربة ماعر بصاروخي "فلق 1" وموقع الراهب بصاروخ "بركان"، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما كشف الحزب اللبناني عن استشهاد اثنين من مقاتليه في جنوب لبنان.