ذكرت ‌وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، أن أول رسالة من المرشد الأعلى الجديد ‌لإيران مجتبى خامنئي، ستصدر في غضون دقائق، وذلك عقب نحو أسبوعين من الغياب، والحديث عن إصابته جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مقر إقامته.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن هذه الرسالة الاستراتيجية، التي صدرت في 7 أقسام، تتضمن نقاطًا خاصة تتعلق بالمرشد السابق، ودور وواجبات الشعب والقوات المسلحة والهيئات التنفيذية وجبهة المقاومة، فضلًا عن دول المنطقة ومواجهة الأعداء، وفق ما ذكرت الوكالة.وتقول المصادر الاستخباراتية الإسرائيلية، التي تنقل عنها وكالة "رويترز"، إن التقدير في تل أبيب يشير إلى أن مجتبى خامنئي أُصيب بجروح طفيفة خلال أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع حساسة في طهران وقتلت والده، وإن إصابته تلك وقعت بينما كان في غرفة مجاورة لمكان وجود المرشد السابق.