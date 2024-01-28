إعلام عبري: اعتقال جندي إسرائيلي سرق أسلحة زملائه في غزة لبيعها

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن الشرطة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت جنديًا من الكتيبة 12 في لواء "جولاني"، بالاشتباه في قيامه بسرقة أسلحة من زملائه، تشمل قنابل يدوية، وبيعها عقب عودته من غزة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه تم اعتقال الجندي أثناء محاولته بيع الأسلحة المسروقة إلى أحد عامل في الشرطة العسكرية السرية.

وأوضحت أن الشرطة العسكرية تلقت بلاغا في الأيام الماضية، بشأن التحقيق في معلومات استخباراتية تشير إلى أن جنديا عائد من غزة يسعى لبيع ذخائر عسكرية،

ولفتت القناة 12، إلى أن أحد العملاء السريين في الشرطة العسكرية تواصل مع الجندي المتهم ليتقدم بعرض شراء للأسلحة والذخائر المسروقة، ليتفاجأ بحيازته قنابل يدوية وأسلحة متنوعة.

وأكدت أنه تم اعتقال الجندي السارق بعد وقت قليل، مشيرة إلى أنه تم عرضه اليوم على المحكمة العسكرية وتم تمديد حبسه.

من جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن الجندي تم اعتقاله للاشتباه في بيعه أسلحة ومعدات عسكرية، وبناء على طلب من النيابة العسكرية جرى تمديد حبسه على ذمة التحقيقات من قبل المحكمة العسكرية حتى نهاية يناير الجاري.