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BBC

لمدة 6 أشهر.. ألمانيا تبدأ اختبار نظام 4 أيام عمل في الأسبوع

11:42 ص الأحد 28 يناير 2024

الحكومة-الألمانية

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تستعد الحكومة الألمانية إلى اختبار نظام 4 أيام عمل في الأسبوع وذلك اعتبارًا من 1 فبراير المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن السلطات الألمانية ستحول حوالي 45 شركة إلى هذا النظام من العمل، وسيتم الحفاظ على رواتب الموظفين، وسط أزمة تعصف في سوق العمل.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الذي سيبدأ مطلع فبراير لمدة 6 أشهر، سيمنح مئات الموظفين يوم إجازة إضافي كل أسبوع مع الحفاظ على الأجر الكامل.

ونتيجة لهذه الدراسة، من المخطط معرفة ما إذا كانت النقابات العمالية على حق في أن "أسبوع الأربعة أيام عمل" يمكن أن يجعل الموظفين ليس فقط "أكثر صحة وسعادة"، ولكن أيضا أكثر إنتاجية

وتحاول الحكومة الألمانية خفض الإنفاق الحكومي بالإلغاء التدريجي للإعفاءات الضريبية للديزل الزراعي، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات المزارعين الألمان، وإجبار الحكومة الألمانية على التراجع جزئيا عن قرارها، إلا أن اتحاد المزارعين الألمان اعتبر هذه الخطوة "غير كافية"

الحكومة الألمانية ألمانيا العمل

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