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الاتحاد الأفريقي: على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها باتفاقية الإبادة الجماعية

09:28 م السبت 27 يناير 2024

موسى فكي محمد

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بي بي سي

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، اليوم السبت، بالتدابير المؤقتة العاجلة لمحكمة العدل الدولية، والتي تفرض على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع أي أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقال الفكي في بيان عبر موقع إكس: "الحكم يؤكد احترام القانون الدولي، وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرت الجمعة حكمها الأول في قضية وصفت بالتاريخية، رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا العضو في الاتحاد الأفريقي، والتي أقرت أيضاً بضرورة أن تسمح إسرائيل بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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موسى فكي محمد مفوضية الاتحاد الأفريقي إسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية في غزة قطاع غزة جنوب أفريقيا أخبار BBC

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