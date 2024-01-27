مظاهرات في تل أبيب تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

مصراوي

توافد مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، إلى ساحة المركز الثقافي وسط العاصمة تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة، وفق ما نقلته الجزيرة عن مراسلها.

وأشارت كذلك إلى خروج تظاهرة في كفار سابا شمال تل أبيب للمطالبة بإسقاط الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة.

واوضحت ان المتظاهرين في وسط العاصمة الإسرائيلية يرفعون شعار "الانتخابات المبكرة فورا" مع تخطي عدد المشاركين الآلاف.

ووجّهت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم السبت، رسالة إلى عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي في غزة باللغتين العربية والعبرية، تحذرهم فيها من تداعيات استمرار الحرب على سلامة ذويهم.

وتضمنت الرسالة إعلان مقتل جميع الأسرى الإسرائيليين في القطاع بعد استهدافهم بغارات جوية لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القسام: "كتائب القسام: نعلن مقتل جميع الأسرى لدينا بعد استهدافهم بغارات من الطيران الحربي الصهيوني"، موضحة "إذا استمر نتنياهو بالحرب فكونوا مستعدين لهكذا خبر".