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BBC

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدتين للقوات الأمريكية في سوريا

10:51 ص السبت 27 يناير 2024

العراق

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بغداد- (د ب أ)

أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم السبت أنها قصفت بالطائرات المسيّرة قاعدتين للقوات الأمريكية في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري.

وأوضح بيان للمقاومة الإسلامية في العراق إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق هاجمو أمس الجمعة بالطائرات المسيّرة قاعدتين أمريكيتين في القرية الخضراء وحقل كونيكو بالعمق السوري".

وأكدت المقاومة أن هجماتها المستمرة على "القواعد الأمريكية تأتي إستمرارًا بنهج المقاومة الإسلامية بمقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ غزّة".

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