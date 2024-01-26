ماذا حدث في جلسة "العدل الدولية" قبل إصدار الحكم ضد إسرائيل؟

بي بي سي

طلبت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، من إسرائيل، اليوم الجمعة، "منع ومعاقبة" التحريض على الإبادة، وذلك في متن حكمها الابتدائي في شأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقالت إنّ على إسرائيل اتخاذ "إجراءات فورية وفعّالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكلٍ ملّح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة".

وكانت جلسة محكمة العدل الدولية قد انطلقت الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش لإصدار حكمٍ ابتدائيٍ في قضيةٍ رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل وتتهمها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين في غزة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في جلسة محكمة العدل الدولية، والحكم الذي قرأته رئيسة المحكمة، جوان إي دونوغو:

قالت المحكمة إن عدة حقوق تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

أقرت المحكمة بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال "الإبادة الجماعية".

أعربت المحكمة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واستشهدت بأدلة قدمتها جنوب إفريقيا، صاحبة الدعوى، على ارتكاب إسرائيل "إبادة جماعية" في غزة، وكانت إسرائيل قد نفت تلك المزاعم أمام المحكمة.

أكدت المحكمة على اختصاصها في النظر والبت في هذه الدعوى القضائية، ووجدت أنه يحق لجنوب أفريقيا مساءلة إسرائيل بشأن عدم التزامها بقضية منع "الإبادة الجماعية" بموجب اتفاقية جنيف.

رفضت المحكمة قبول طلب كانت تقدمت به إسرائيل لرفض النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضدها.

قالت المحكمة إنّها اطلعت على تقارير منسق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وجميعها تحدثت عن تضرر نحو مليوني فلسطيني في غزة.

أشارت المحكمة إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين بارزين استخدموا لغةً وصفتها بأنها "نزعت عن الفلسطينيين إنسانيتهم".

أكدت المحكمة على سلطتها في اتخاذ تدابير تحول دون وقوع أي ضرر أو خطر قائم، وبإمكانها إصدار حكم نهائي.

وصفت المحكمة الوضع في غزة بأنه "هش"، مشيرة إلى أنّ الهجمات الإسرائيلية تسببت في سقوط شهداء كثيرة وخسائر فادحة في القطاع.

ألزمت المحكمة إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الرامية إلى منع وقوع أيّ ضرر جسيم ودمار في قطاع غزة.

ألزمت المحكمة إسرائيل باتخاذ تدابير تضمن منع التحريض وارتكاب قواتها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.

قالت المحكمة إنها غير قادرة على إطلاق حكم قطعي الآن، وأنّ القضية قد تستغرق سنوات.

طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير بشأن التدابير التي اتخذتها خلال شهر واحد.