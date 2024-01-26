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BBC

الخارجية الفلسطينية ترحب بالحكم الأولي لمحكمة العدل الدولية

03:43 م الجمعة 26 يناير 2024

محكمة العدل الدولية

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بي بي سي
رحبت الخارجية الفلسطينية بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الدولية في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن القضاة في محكمة العدل الدولية قيموا الوقائع والشهادات حول ما يجري في قطاع غزة، معتبراً أن الحكم الأولي الصادر بمثابة حكم لصالح الإنسانية والقانون الدولي.

وأكد المالكي أن فلسطين ترحب بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، داعياً جميع الدول، ومن بينها إسرائيل، إلى ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي تم إقرارها.

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BBC
محكمة العدل الدولية الخارجية الفلسطينية إسرائيل جنوب أفريقيا أخبار BBC

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