"طالبوا بتغيير اسمه".. كيف أثار مطعم أردني جنون الإسرائيليين؟

لم تكن عملية "طوفان الأقصى" سوى كارثة حلّت بالإسرائيليين، حتى بات التذكير بها أو الإشارة إليها من قريب أو بعيد محرّم من قِبلهم، وأصبح يوم الـ 7 من أكتوبر تاريخا أسود لمسؤولي الاحتلال، وبلغ بهم الجنون حد مهاجمة مطعم أردني يحمل اسم "7 أكتوبر".

وأثار مقطع فيديو انتشر، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي لافتتاح مطعم "7 أكتوبر" في مدينة الكرك جنوبي غرب العاصمة الأردنية عمان، موجة من الغضب في الداخل الإسرائيلي.

ورد زعيم المعارضة يائير لابيد تعليقا على الحدث، عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قائلا: "يجب أن يتوقف التمجيد الشائن للسابع من أكتوبر (تشرين الأول)... إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل وَلّدا الإرهاب والتطرف اللذين أديّا إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر".

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق في منشوره: "نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علناً، وعلى نحو قاطع".

