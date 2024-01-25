اندلاع حريق هائل في مستشفى غاندي بإيران

وكالات

اندلع حريق هائل في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم الخميس.

وحسب صحيفة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، والتي أفادت باندلاع حريق في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: "قبل دقائق، وقع حادث حريق في مستشفى غاندي وتم إبلاغ الطوارئ، وبعد ذلك أرسل مقر فرقة الإطفاء عدة سيارات إطفاء إلى مكان الحادث مع السلالم وصهاريج المياه".

وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية بخصوص هذه الحادثة.