العدل الدولية تعلن موعد صدور الحكم على إسرائيل بشأن جرائم إبادة في غزة

مصراوي

أعلنت محكمة العدل الدولية، أنها ستصدر قرارها في طلب جنوب أفريقيا، بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل، بتهمة الإبادة والجرائم التي ترتكبها في غزة، الجمعة المقبلة.

وتابعت محكمة العدل الدولية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنها ستصدر قراراها يوم الجمعة، بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل عقب اتهامات من جنوب أفريقيا بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل إبادة جماعية بقيادة الدولة.

وجاء في بيان المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء، أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش يوم السادس والعشرين من يناير.