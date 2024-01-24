كيربي: مسؤول أمريكي في قطر لبحث صفقة تبادل أسرى جديدة

مصراوي

قال مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكجورك، في الدوحة لإجراء مناقشات بشأن احتمال التوصل لاتفاق صفقة تبادل أسرى أخرى.

وتابع جون كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إسرائيل اتخذت خطوات للتحول إلى عمليات أقل حدة والتركيز على استهداف قيادة حماس بشكل خاص، كما استهدفنا منشآت تستعملها فصائل عراقية موالية لإيران ردا على الهجمات الأخيرة على قاعدة عين الأسد".

وأوضح كيربي: "مبعوث للرئيس الأمريكي منخرط مع الجانب القطري في مفاوضات بشأن التوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق الأسرى".

وأشار كيربي: "على إيران قطع الدعم الذي تقدمه لجماعات مثل حماس وحزب الله وغيرها إذا كانت قلقة بشأن التصعيد، إضافة إلى أن الضربات الموجهة ضد الجماعات الموالية لإيران هي دفاع عن النفس حتى تتوقف هجماتها ضد قواتنا".