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BBC

إعلام جنوب أفريقي: توقعات بصدور حكم في الدعوى ضد إسرائيل الجمعة المقبلة

12:18 م الأربعاء 24 يناير 2024

جنوب افريقيا

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مصراوي

قالت وسائل إعلام جنوب أفريقية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، تصريحات يشيرون فيها إلى توقعات بصدور حكم من محكمة العدل الدولية في لاهاي بالدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد غد الجمعة.

وكان مدير العلاقات الدولية في وزارة الخارجية الجنوب أفريقية قال ، الأحد قبل الماضي، إن الطلب الأساسي المقدم لمحكمة العدل الدولية هو وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب المسؤول الجنوب أفريقي خلال تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر" عن أمله في أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها بوقف إطلاق النار في غزة خلال 10 أيام.

وأكد أن جنوب أفريقيا لم تتعرض لأي ضغط لوقف ما بدأته، مشيرا إلى أن هناك الكثير من دول العالم تؤيد مساعيهم في محكمة العدل.

وأوضح أن بلاده لم تحصل على أي مساعدة قانونية من أي دولة وهناك عدد من الفلسطينيين يعملون مع جنوب أفريقيا، مشددا على ثقتهم من أن القضية لها الأساس القانوني الذي يؤهلها للحكم لصالحها.

الدعوى ضد إسرائيل إعلام جنوب أفريقي محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي غزة طوفان الأقصى

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