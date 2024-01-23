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BBC

البيت الأبيض: لا نريد لحماس أن تحكم غزة ونتفق مع إسرائيل في ذلك

08:18 م الثلاثاء 23 يناير 2024

منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون ك

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مصراوي

قال منسقُ الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تجري نقاشات جدية بشأن صفقة جديدة لوقف إطلاق النار في غزة وإخراج الأسرى.

وأشار كيربي إلى أن التركيز ينصب حاليا على إطلاق سراح الأسرى من غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، موضحا أن الولايات المتحدة تدعم وقفا إنسانيا لإطلاق النار في القطاع لمدة طويلة.

ولفت إلى أن المبعوث الأمريكي بريت ماكجورك يزور المنطقة للتركيز على اتفاق آخر للأسرى وهدنة إنسانية في غزة، بالإضافة إلى بحث قضايا إقليمية أخرى مثل التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وشدد منسقُ الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تريد لحماس أن تحكم غزة وأنها تتفق مع الإسرائيليين في هذا الشأن، ومعارضا تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية في القطاع، منوّها إلى أنهم أوصلوا ذلك للإسرائيليين.

وأكد أنه أيا كان شكل حكم غزة مستقبلا يجب أن يمثل تطلعات الفلسطينيين بدون حماس.

وفي سياق منفصل أكد كيربي أن أمريكا تقوم بجهود لاعتراض تدفق الذخائر لمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن للحد من قدرتهم على شن هجمات عل السفن بالبحر الأحمر.

وأوضح أن واشنطن تخوض عملية دبلوماسية مع إسرائيل والقادة في لبنان لتفادي تصعيد النزاع، مؤكدا أن واشنطن لم تر حزب الله حتى الآن ينضم فعليا لمساعدة حماس بما يمكن القول أنه توسيع للمعركة.

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