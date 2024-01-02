الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه على مقر الهلال الأحمر في خان يونس

(مصراوي)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها على مقر الجمعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة للمرة الثانية.

ومنذ قليل أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط شهداء وجرحي جراء قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على أحد مقاره في خان يونس.

ولا يعتبر استهداف اليوم بسابقة، مع استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، للطوابق العلوية بمقر منظمة الهلال الأحمر في خان يونس بقصف مدفعي، حيث آلاف النازحين جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه وقع عدد من الإصابات جراء قصف قوات الاحتلال للطوابق العلوية لمقر المنظمة.

كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مقر الهلال الأحمر في جباليا، وقامت بتدمير عربات الإسعاف المتواجدة فيه.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 12 عربة إسعاف اتجهت من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى شمال القطاع لإجلاء عدد من طواقم الجمعية بعد أن أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلاء مركز إسعاف جباليا قسرًا.

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباجين، قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس جنوب قطاع غزة.