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BBC

إعلام عبري يكشف تفاصيل تفجير منزل وانهياره على جنود الجيش بغزة

10:57 م الخميس 18 يناير 2024

جنود الاحتلال

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مصراوي
قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن عملية إجلاء جرحى جيش الاحتلال من قطاع غزة تواجه العديد من التحديات العملياتية والتهديدات.
وأشارت القناة العبرية إلى أن قوات الإنقاذ تواجه تهديدات بإطلاق صواريخ "آر بي جي" ونيران القناصة والمنازل المفخخة، مؤكدة أن العبوات المزروعة في أحد المنازل بغزة تسببت في انهياره على الجنود الإسرائيليين وقوات الإنقاذ.
وفي وقت سابق من اليوم دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، الجنود الإسرائليين، لإطلاق النار على أي فلسطيني في الضفة الغربية حتى لو يشكل خطرا على حياتهم.
وقال بن غفير خلال لقاء مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية أن إسرائيل بأكملها تدعمهم، مضيفًا "لديكم كل الدعم مني، عندما تكونون في خطر مميت أو ترون إرهابيا، حتى لو لم يعرضكم للخطر أطلقوا النار، أنا في ظهركم شعرة من شعر رأسكم تساوي ألف منهم".
وتابع أن "إسرائيل بأكملها تقف خلفكم، وتثق بكم، وهي متأكدة من أنكم ستقاتلون الإرهابيين بعزم.. لقد رأيت قدراتكم، أنتم رأس الحربة في شرطة حرس الحدود".
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن تصريحات بن غفير جاءت خلال تفقده لقاعدة "ياماس" و"مجاف" (شرطة حرس الحدود) في الضفة الغربية.

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