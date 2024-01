فيديو.. مواجهة بين ميا خليفة وإسرائيلية قالت لها "يعيش شعب إسرائيل"

مصراوي

نشرت ميا خليفة، ممثلة الأفلام الإباحية يوم الاثنين الماضي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة بينها وبين إحدى الاسرائيليات التي ظلت تلاحقها بسبب دعمها للمقاومة الإسلامية في فلسطين.

وعلقت خليفة على الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة "الصهاينة يخسرون المؤامرة.. تبعتني بالإهانات ولم تتوقف عن فعل ذلك طيلة الوقت... إنها بائعة، وهذا ما أعلنته بشكل واضح، أعتقد أن هذا ما تمثله أعمالها".

The Zionists are losing the plot. She followed me through the lobby calling me slurs and didn’t stop the entire time she was waiting for her UberPool at the Antique Jewelry Fair. She’s a vendor- something she made abundantly clear so I guess this is what her business stands for: pic.twitter.com/8Bvw5yYEYJ