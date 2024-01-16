خامنئي يشيد بهجمات الحوثيين ضد إسرائيل

طهران - (د ب أ)

أشاد المرشد الإيراني، علي خامنئي، بحملة الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد إسرائيل، ودعما للفلسطينيين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن خامنئي، قوله اليوم الثلاثاء، "إن الأمة اليمنية وأنصار الله قاموا بعمل عظيم بالفعل".

وأكد أن ما قاموا به هو دليل على "القتال في سبيل الله". ونقلت إرنا عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية ورئيس الدولة القول: "نأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى النصر".

وبدأت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر في 19 نوفمبر، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وفي 18 ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.