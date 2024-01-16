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BBC

بالفيديو| أضرار بسبب صواريخ المقاومة على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي

12:33 م الثلاثاء 16 يناير 2024

رشقة صاروخية على مستوطنة نتيفوت أرشيفية

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مصراوي

قصفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية.

وتسبب الرشقة الصاروخية على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي في أضرار.

وفي سياق منفصل قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

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