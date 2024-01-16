بالفيديو| أضرار بسبب صواريخ المقاومة على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي

مصراوي

قصفت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مستوطنة "نتيفوت" برشقة صاروخية.

وتسبب الرشقة الصاروخية على مستوطنة نتيفوت بالنقب الغربي في أضرار.

🔴صواريخ القسام تضرب مغتصبة نتيفوت بالنقب الغربي.1

يتبع .. pic.twitter.com/zGWZEUwpgR — إسلام عقل (@islamakel) January 16, 2024

وفي سياق منفصل قالت القسام، إنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك، أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.