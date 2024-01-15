إعلان

BBC

البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى بعد العلاج من السرطان

07:12 م الإثنين 15 يناير 2024

وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع سوف يستمر في أداء مهامه عن بعد لفترة من الوقت قبل العودة إلى البنتاجون، وذلك تنفيذا لنصيحة الأطباء.

وتابعت وزارة الدفاع، أنه تم علاج وزير الدفاع من سرطان البروستات مبكراً، وبطريقة فعالة، على أن يخضع للمراقبة الطبية فقط خلال الأيام المقبلة.

كان أطباء أمريكيون كشفوا النقاب عن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسرطان البروستاتا، ليضعوا حداً للغموض الذي أحاط بدخوله المستشفى منذ عدة أيام.

وأضاف الأطباء بأن دخول أوستن السري إلى المستشفى مؤخرًا، كان لإجراء عملية جراحية لعلاج عدوى في المسالك البولية مرتبطة بهذه العملية.

لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي البنتاجون

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد نشر فيديو أمس.. المقاومة تعلن مصير اثنين من الأسرى لديها في غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تحرير كامل أم خفض الجنيه.. ما السيناريو الأقرب لمصر لضبط سوق الصرف؟