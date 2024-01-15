البنتاجون: وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى بعد العلاج من السرطان

مصراوي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع لويد أوستن غادر المستشفى.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع سوف يستمر في أداء مهامه عن بعد لفترة من الوقت قبل العودة إلى البنتاجون، وذلك تنفيذا لنصيحة الأطباء.

وتابعت وزارة الدفاع، أنه تم علاج وزير الدفاع من سرطان البروستات مبكراً، وبطريقة فعالة، على أن يخضع للمراقبة الطبية فقط خلال الأيام المقبلة.

كان أطباء أمريكيون كشفوا النقاب عن إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بسرطان البروستاتا، ليضعوا حداً للغموض الذي أحاط بدخوله المستشفى منذ عدة أيام.

وأضاف الأطباء بأن دخول أوستن السري إلى المستشفى مؤخرًا، كان لإجراء عملية جراحية لعلاج عدوى في المسالك البولية مرتبطة بهذه العملية.