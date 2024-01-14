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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: انسحاب وزراء خلال مناقشة الحكومة لميزانية الحرب

09:40 م الأحد 14 يناير 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي
قالت هيئة البث العبرية، اليوم الأحد، إن اجتماع الحكومة كان عبارة عن " جلسة عاصفة" شهدت انسحاب وزراء خلال مناقشة الحكومة لميزانية الحرب.
وأشارت البث العبرية إلى أن محافظ بنك إسرائيل طالب الحكومة بتخفيضات أعمق في الميزانية الجديدة، بالإضافة إلى مطالبته بزيادة ضريبة القيمة المضافة لتغذية ميزانية الحرب.
وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم، إن الحرب ستستغرق شهورا طويلة وهو ما سيحتم رفع ميزانيتها اليوم.
وأكد نتنياهو أنه يلزم في الوقت الحالي رصد قدر أكبر بكثير من الأموال للأمن مما كانوا يخططون له، مشيرا إلى أن رفع ميزانية الحرب سيسمح بخوضها خلال العام 2024 واستكمالها.
وأوضح نتنياهو أنه بموجب الميزانية الإسرائيلية الجديدة سيتم رفع الضرائب على أرباح البنوك، وكذلك رفع ميزانية الحرب مقابل تخفيض ميزانية بقية الوزارات.

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