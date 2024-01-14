جيش الاحتلال: لا نية لدينا للانسحاب من خان يونس أو أي مكان آخر

مصراوي

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه يدرك مدى الألم الذي تعيشه عائلات الأسرى في غزة بعد 100 يوم من بدء الحرب.

وأشار هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل بالتعاون مع جهاز الأمن العام للقضاء على قيادة حركة حماس، مؤكدا أنه لا نية لديهم للانسحاب من خان يونس أو أي مكان آخر.

وأوضح هاجاري أن جيش الاحتلال يواصل القتال بقوات ووتيرة مختلفة للقضاء على حماس.

قال وفي وقت سابق كشف هاجاري عن اعتقال 2300 فلسطينيا من قطاع غزة، زاعما أن بعضهم شارك في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأكد هاجاري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 30 ألف هدف في قطاع غزة و3400 في لبنان منذ بداية الحرب.

ولفت هاجاري إلى أنه تم تجنيد 295 ألف جندي وضابط من صفوف الاحتياط منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

ولفت هاجاري إلى أنه تم إجلاء 970 عسكريا جريحا من قوات الاحتلال بواسطة المروحيات ونحو 1700 بواسطة سيارات الإسعاف منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت القناة 12 العبرية أن 11 ألف صاروخ أُطلقت على إسرائيل منذ 7 أكتوبر بينها 9000 من غزة و2000 من لبنان.