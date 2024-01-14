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BBC

أكسيوس: بايدن محبط من نتنياهو لرفضه طلبات متعلقة بحرب غزة

03:47 م الأحد 14 يناير 2024

جو بايدن

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مصراوي

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولون كبار محبطون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، وذلك لرفضه طلبات لواشنطن متعلقة بالحرب في غزة.

وأضاف الموقع الأمريكي نقلا عن المسؤولين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه نتنياهو، موضحا أن إدارة بايدن قلقة من أن إسرائيل لن تلتزم بجدولها للانتقال لعمليات أقل حدة بغزة.

وتابع الموقع نقلا عن المسؤولين الأمريكيين، أن زيارة رئيس الخارجية الأمريكي الأخيرة إلى إسرائيل أدت إلى تفاقم الإحباط داخل البيت الأبيض والخارجية.

وأكمل الموقع، أن بلينكن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس وزراء الحرب أن خطة إسرائيل لليوم التالي حلم لا يمكن تحقيقه.

جو بايدن نتنياهو حرب غزة الحرب في غزة

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