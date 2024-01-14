بعد 100 يوم من الحرب.. حماس: الأمل في محكمة العدل الدولية لوقف المجازر في غزة

مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إننا نعبر عن اعتزازنا العميق بشعبنا خاصة الذين يخوضون المعركة في غزة ورجال المقاومة.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس، أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام مع وجود حركة قائمة على اغتصاب الأرض الفلسطينية وقتل الفلسطيني، قائلا: "حان الوقت لتقولوا كفى تسليحا للكيان الصهيوني بمليارات الدولارات لقتل الأطفال والشيوخ والمدنيين".

ودعا إسماعيل هنية، إلى إطلاق جهد عالمي شعبي ورسمي لإعادة تجريم الصهيونية، مضيفا أنني أحيي جنوب إفريقيا التي قدمت دعوى لمحكمة العدل بشأن ارتكاب الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.

وتابع هنية، أننا نتطلع أن يصدر قرارا من محكمة العدل ينصف شعبنا لوقف المذابح والمجازر في غزة ومحاكمة مرتكبيها، مشيرا إلى أن القسام لجأت إلى طوفان الأقصى لأسباب كثيرة أبرزها تمادي الاحتلال بعدوانه على القدس والأقصى وأهلنا في الضفة ومواصلة حصار غزة.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس: "لن يتخلى شعبنا عن مقاومته حتى استعادة حقوقه المشروعة"، موضحا أنه على دولنا وأمتنا وأحرار العالم القيام بكل ما يلزم لوقف العدوان السافر على أهلنا في غزة والضفة وفي كل مكان.