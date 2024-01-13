"نتنياهو يقامر بحياتكم".. كتائب المجاهدين توجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين

صورة من مقطع فيديو يحمل رسالة إلى عائلات الأسرى

مصراوي

نشرت كتائب المجاهدين مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يحمل رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعنوان "نتنياهو يقامر بحياتكم".

كانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أعلنت أن مجاهديها تمكنوا من استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو.



كما استهدفت القسام جرافة عسكرية ودبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بعبوات "شواظ" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.