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BBC

إعلام عبري: جيش الاحتلال يشير إلى إصابة 30 ألف من جنوده بإعاقة

11:51 م الجمعة 12 يناير 2024

اصابات جنود الاحتلال

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مصراوي
قال موقع والا العبري، إن إسرائيل تستعد لاستقبال عدد كبير من جنود الجيش المعاقين بعد مرور 100 يوم من الحرب على غزة.
وأضاف الموقع العبري، أن الجيش الإسرائيلي اعترف بوجود 4 آلاف جندي معاق، موضحا أن التقديرات تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعاقين يصل إلى 30 ألفا.
كان رئيس وزراء الاحتلال، قال إن إسرائيل تصل إلى اتفاق مع قطر للسماح بإيصال أدوية للأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة.
وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، إننا نعمل في أماكن لم نصل إليها سابقا في غزة وحماس لم تكن تتخيل أن نصل إليها.
وأضاف وزير دفاع الاحتلال، "نعمل حاليا على إخضاع حماس وندمر قدراتها العسكرية والإدارية وسوف نواصل ذلك".

الاحتلال الإسرائيلي إصابات جنود الاحتلال حرب غزة

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