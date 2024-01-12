أول تعليق من إيران على الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

مصراوي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية لليمن باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الجمعة، نتيجة الضربات الأمريكية البريطانية لليمن ستكون المزيد من عدم الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة.

ولفتت إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية تأتي في سياق دعم حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، فإن واشنطن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.