إعلان

BBC

أول تعليق من إيران على الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

11:03 ص الجمعة 12 يناير 2024

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية لليمن باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

وتابعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها، اليوم الجمعة، نتيجة الضربات الأمريكية البريطانية لليمن ستكون المزيد من عدم الأمن وعدم الاستقرار بالمنطقة.

ولفتت إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية تأتي في سياق دعم حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، فإن واشنطن واشنطن تتحمل مسؤولية تداعيات استهداف اليمن عسكريا وما يترتب على ذلك من نتائج.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أنه يجب على المجتمع الدولي التحرك بمسؤولية لمنع توسيع رقعة الحرب في المنطقة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا سلسلة من الضربات الجوية على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

الغارات الأمريكية البريطانية على اليمن المجتمع الدولي غزة الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة بريطانيا اليمن إيران

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
غارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة
شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة
"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"