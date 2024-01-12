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BBC

الجمهوريون عقب الهجوم على اليمن: قرار بايدن تأخر

05:21 ص الجمعة 12 يناير 2024

مجلس الشيوخ الأمريكي

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مصراوي

رحب زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالهجمات التي شنتها أمريكا وبريطانيا على مواقع وأهداف حوثية في اليمن.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تأخر.

وتابع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي: "آمل أن تمثل هذه العمليات تحولا دائما في نهج إدارة بايدن تجاه إيران ووكلائها".

وفي الوقت ذاته، قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن الديمقراطيين ينتقدون بايدن لتجاوزه الكونجرس في ضرب الحوثيين.

وتابعت قناة فوكس نيوز: "مشرعون ديمقراطيون ينتقدون بايدن لتجاوزه الكونجرس في ضرب الحوثيين".

وأشارت فوكس نيوز عن مشرّعين ديمقراطيين: "بايدن يريد إشراكنا في صراع آخر في الشرق الأوسط".

وأكدت فوكس نيوز عن مشرّعين ديمقراطيين: "تجاوز بايدن للكونجرس قد يدخل أميركا في صراعات".

مجلس الشيوخ الأمريكي زعيم الجمهوريين عقب الهجوم على اليمن قرار بايدن تأخر

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