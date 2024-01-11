إسرائيل تحاول التملص وتزعم: اتهامات جنوب أفريقيا الأكثر نفاقًا في التاريخ

تل أبيب - (د ب أ)

زعمت وزارة الخارجية الاسرائيلية، اليوم الخميس، أن اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في الحرب التي تشنها على غزة، "أكاذيب لا أساس لها من الصحة، وهي الأكثر نفاقا في التاريخ"، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي بيان صدر بعد وقت قصير من تأجيل الجلسة المنعقدة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إلى يوم غد الجمعة للاستماع إلى مرافعات إسرائيل، ادعت وزارة الخارجية الاسرائيلية، أن جنوب أفريقيا "تُستَخدَم كذراع قضائي لحركة حماس الارهابية". وزعمت أنها "قدمت رواية مُحرّفة عن المذبحة التي جرت في السابع من أكتوبر الماضي، بينما تجاهلت تماما الفظائع التي ارتكبتها حماس وخطفها للرهائن".

وبدأت صباح اليوم الخميس، جلسات الاستماع في القضية التي ترفعها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث تتهمها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتطالب جنوب أفريقيا بالحماية القانونية للفلسطينيين في إجراءات موجزة، كما ترغب في أن يأمر قضاة المحكمة بوقف إطلاق النار.

وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بسبب قصفها للسكان المدنيين في قطاع غزة.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل مثل هذه الاتهامات في محكمة العدل الدولية.