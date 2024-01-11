رابطة حقوق الإنسان في تونس تتقدم بشكوى ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين

تونس - (د ب أ)

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، اليوم الخميس ، إنها ستتقدم بشكوى ضد كبار المسؤولين في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام محاكم تونسية في خطوة تأمل تعميمها على باقي الدول.

وأعلن رئيس الرابطة بسام الطريفي ، في مؤتمر صحفي بحضور سفير فلسطين بتونس هائل الفاهوم، إن الشكاية جرى تحريرها وسيتم تقديمها إلى النيابة العامة.

وقال الطريفي إن الدعوى تخص حصرًا الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء بغزة أيام 15 و16 و17 نوفمبر الماضي.

ولم يتم تحديد أسماء بعينها من بين المسؤولين الإسرائيليين المعنيين بالدعوى، وقال الطريفي إن الهدف هو تحويل التقاضي إلى أسلوب مقاومة.

ويأتي تحريك الدعوى الرمزية مع بدء جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية اليوم بخصوص شكاية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة.

وقال المحامي عماد بالشيخ العربي عن محكمة التعقيب بتونس، إن الشكاية ركزت على الاعتداء على مستشفى الشفاء لتفادي تعقيدات جمع الأدلة وإثباتها.

وتابع المحامي "اخترنا أن يكون موضوع الشكاية ثلاثة أيام فقط، الاعتداء على المستشفى في حد ذاته يعتبر جريمة ضد الإنسانية".

ووفق فريق المحامين، استندت الشكاية إلى قاعدة "الاختصاص الكوني" الشائع في فقه القضاء الدولي والأوروبي.

وأشار المحامي بالشيخ إلى مثال تحريك دعوى في المحاكم الألمانية ضد أحد أعضاء الاستخبارات السورية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

كما أشار إلى قرار مماثل لدى الدوائر العامة للمحاكم الفرنسية في أيار/مايو 2023 والذي يجيز الاختصاص في النظر في جرائم الإبادة التي تقع خارج التراب الفرنسي.

ولفت فريق المحامين أيضا إلى توصية معاهدة روما للجنائية الدولية ، التي تعد تونس عضوا فيها منذ عام 2011، للدول الأعضاء بإدخال "الاختصاص الكوني" إلى قوانينها الوطنية.

وقال المحامي بالشيخ: "نأمل أن تكون خطوة أولى قابلة للتطوير وممهدة لشكايات مماثلة في المنطقة العربية وباقي الدول".