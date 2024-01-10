البيت الأبيض: لا مؤشرات تدل على تعاون عسكري بين حماس وكوريا الشمالية

عالم

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحوثيين يستهدفون كل السفن التجارية التي تمر عبر البحر الأحمر حتى التي ليس لها علاقة بإسرائيل.

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة أنشأت تحالفا لحماية الملاحة الدولية، موضحا أن 40 دولة حذرت الحوثيين من تبعات تهديد الملاحة البحرية.

وأضاف كيربي ردا على عمل عسكري محتمل، إن الولايات المتحدة لن تستبق الأمور والأفضل أن يتوقف الحوثيون عن تهديد الملاحة، مؤكدا أنه إذا واصل الحوثيون هجماتهم ضد السفن التجارية فإن واشنطن ستفعل ما يلزم لوقف ذلك.

وأكد كيربي أن لا مؤشرات تدل على تعاون عسكري بين حماس وكوريا الشمالية، لافتا إلى أن واشنطن تعمل على العديد من المسائل المتعلقة بقطاع غزة.

وأوضح أن الرئيس بايدن تحدث عن قلقه بخصوص تنامي عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.