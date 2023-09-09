أمير قطر يعزي في ضحايا زلزال المغرب
الدوحة- (د ب أ)
بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية في وقت متأخر أمس الجمعة .
ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا) اليوم السبت، تمنى أمير قطر الشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي سجل مساء أمس الجمعة، وحدد مركزه بجماعة إيغيل بإقليم الحوز التابع لمحافظة مراكش "وسط المملكة" إلى 632 قتيلا و329 مصابا.
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