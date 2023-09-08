الأمطار الغزيرة تصيب هونج كونج بالشلل

الصين- (د ب أ)

تسببت الأمطار التي هطلت بمستويات قياسية في حدوث فيضانات في هونج كونج وشلل بعض مناحي الحياة العامة في المنطقة الإدارية الخاصة بالصين.

وتحدثت سلطات هونج كونج في بيان اليوم الجمعة عن "ظروف قاسية"، واستمر إغلاق المدارس وطلب من الشركات منح موظفيها يوم عطلة.

وسجل مرصد هونج كونج رقمًا قياسيًا جديدًا في هطول الأمطار في جزء من المدينة خلال الليل. وفي مقر المرصد تم تسجيل 1ر158 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة. وهو ما يعتبر أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في عام 1884.

وأصدر مرصد الأحوال الجوية مساء الخميس "تحذيرا باللون أسود".

وقال المرصد "إن إشارة التحذير من العواصف المطيرة أصبحت الآن سوداء. وهذا يعني أن الأمطار الغزيرة هطلت أو من المتوقع أن تهطل بشكل عام على هونج كونج، وتتجاوز 70 ملم في الساعة، ومن المرجح أن تستمر".

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" التي تصدر في هونج كونج أن الطرق تحولت إلى أنهار هائجة، كما تم وقف التداول بالجلسة الصباحية في بورصة هونج كونج اليوم الجمعة.

وتسبب سقوط الأمطار الغزيرة، التي فاجأت العديد من السكان وجاءت بعد أسبوع واحد فقط من إغلاق إعصار قوي للمدينة في رفع المرصد مستوى التأهب من العواصف الممطرة إلى أعلى مستوى له، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وحدثت سبعة انهيارات أرضية حتى الساعة الثامنة صباحا، ستة منها كانت في جزيرة هونج كونج.

وحذرت الحكومة من أنه من المتوقع أن تستمر ظروف الطقس السيء حتى الساعة السادسة مساء.

وذكرت الحكومة أن 85 شخصا على الأقل أصيبوا، من بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وربما تتجاوز مطالبات التأمين 100 مليون دولار، ويمكن مقارنتها بمطالبات إعصار "مانكوت" التي تبلغ 470 مليون دولار في عام 2018، حسب بيانات بلومبرج.