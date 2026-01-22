إعلان

بحضور أقل من 20 دولة.. ترامب يوقع ميثاق مجلس السلام في غزة

كتب : محمود الطوخي

12:48 م 22/01/2026

ترامب يوقع ميثاق مجلس السلام في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إطلاق "مجلس السلام" ككيان دولي يضم "أفضل قادة العالم" وممثلين عن 59 دولة، بهدف ترسيخ السلام في الشرق الأوسط والإشراف على الوضع في قطاع غزة.

وأكد ترامب، أن المجلس "لديه الفرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها".

وشهد حفل توقيع ميثاق "مجلس السلام" الذي أقامه ترامب في دافوس، مشاركة ممثلين عن أقل من 20 دولة فقط، في غياب لافت للحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في أوروبا الغربية، وهو رقم يقل كثيرا عن التوقعات الرسمية التي أشارت سابقا إلى حضور نحو 35 دولة.

ومال التمثيل الدبلوماسي على المنصة بشكل كبير نحو الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، حيث شارك قادة السعودية وقطر والإمارات والأرجنتين وباراجواي.

وعلق ترامب قائلا: "يشرفنا حقا حضوركم اليوم"، واصفا الحضور بأنهم "في معظم الحالات قادة يتمتعون بشعبية كبيرة، وفي بعض الحالات ليسوا كذلك".

ويعكس هذا الحضور المحدود مخاوف الدول الأوروبية الغربية الكبرى من الانضمام إلى كيان قد يضم خصوما مثل روسيا التي تخوض حربا حاليا.

ورغم ذلك، تضمنت القائمة بعض "المفاجآت" بحضور زعيمي بلغاريا ومنغوليا اللذين لم يقبلا الدعوة علنا من قبل.

ووفقا للبيت الأبيض، ضمت قائمة الدول الحاضرة: البحرين، المغرب، مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات، تركيا، باكستان، إندونيسيا، كازاخستان، أوزبكستان، أرمينيا، أذربيجان، كوسوفو، المجر، بلجيكا، الأرجنتين، باراجواي، بلغاريا، ومنغوليا.

ترامب ميثاق مجلس السلام في غزة السلام في الشرق الأوسط غزة

