ترامب: اعتقدت أن اتفاق أوكرانيا سيكون سهلاً لكنه "اتّضح أنه ربما الأصعب"

كتب : مصراوي

12:46 م 22/01/2026

دونالد ترامب

وكالات
قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجلس السلام" على خشبة مسرح المنتدى الاقتصادي العالمي في 22 يناير 2026 في دافوس، سويسرا.

وكرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله، بإنه نجح في تسوية ثماني حروب منذ توليه المنصب.
وقال ترامب إنه يعتقد أن تسوية أخرى "ستأتي قريباً جداً".

وفي حديثه عن الحرب في أوكرانيا، قال: "الملف الذي ظننتُ أنه سيكون سهلاً، تبيّن أنه ربما الأصعب".

ووجّه ترامب الشكر للحاضرين في مراسم التوقيع، ومن بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، قائلاً: "شكراً توني على حضورك، نُقدّر ذلك".

