ترامب: الجميع يريد أن يكون جزءًا من "مجلس السلام"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الجميع يريد أن يكون جزءاً من مجلس السلام" الذي أطلقه، مؤكداً أنه سيواصل "العمل مع كثيرين آخرين، بما في ذلك الأمم المتحدة".

وأضاف أنه "يوم مثير للغاية، جرى الإعداد له منذ وقت طويل".

وكان ترامب قد صعد إلى المنصّة مع انطلاق مراسم التوقيع، التي شهدت إعلاناً رسمياً بالترحيب بالأعضاء المؤسسين لـ"مجلس السلام".

وشمل الترحيب عدداً من القادة المشاركين، من بينهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى جانب شخصيات أخرى.