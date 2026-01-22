بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الخميس، أن المملكة المتحدة لن توقع على ميثاق "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بالتدخل الروسي والطبيعة القانونية للمعاهدة.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضحت كوبر موقف بلادها قائلة: "لن نكون من بين الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير".

وركزت كوبر، على التناقض في مشاركة موسكو، مضيفة: "لدينا أيضا مخاوف بشأن كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءا من شيء ما يتحدث عن السلام، في حين أننا لم نرَ حتى الآن أي إشارات من بوتين تدل على وجود التزام بالسلام في أوكرانيا".

ورغم رفض الانضمام للمجلس، أكدت كوبر أن لندن تدعم خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، مشيرة إلى أنهم أوضحوا رغبتهم في "القيام بدورهم في المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة"، لكن الانضمام الهيكلي للمجلس لا يزال أمامه "قدر هائل من العمل الذي يتعين القيام به".