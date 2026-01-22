إعلان

بسبب مخاوف من دور بوتين.. بريطانيا: لن نوقع على ميثاق "مجلس السلام"

كتب : محمود الطوخي

12:40 م 22/01/2026

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الخميس، أن المملكة المتحدة لن توقع على ميثاق "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب مخاوف تتعلق بالتدخل الروسي والطبيعة القانونية للمعاهدة.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خلال حضورها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أوضحت كوبر موقف بلادها قائلة: "لن نكون من بين الموقعين اليوم، لأن الأمر يتعلق بمعاهدة قانونية تثير قضايا أوسع بكثير".

وركزت كوبر، على التناقض في مشاركة موسكو، مضيفة: "لدينا أيضا مخاوف بشأن كون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جزءا من شيء ما يتحدث عن السلام، في حين أننا لم نرَ حتى الآن أي إشارات من بوتين تدل على وجود التزام بالسلام في أوكرانيا".

ورغم رفض الانضمام للمجلس، أكدت كوبر أن لندن تدعم خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، مشيرة إلى أنهم أوضحوا رغبتهم في "القيام بدورهم في المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة"، لكن الانضمام الهيكلي للمجلس لا يزال أمامه "قدر هائل من العمل الذي يتعين القيام به".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر مخاوف من دور بوتين بريطانيا لن نوقع على ميثاق مجلس السلام ميثاق مجلس السلام الرئيس دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
زووم

خاص | تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد العزيز مخيون
تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
أخبار مصر

تحرك برلماني بشأن التعنت في تعيين المدرسين العاملين بالهيئة العامة لتعليم
احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
نصائح طبية

احذر.. خطر خفي في مبردات المياه يهدد صحتك
"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
رياضة محلية

"حققنا إنجازا كبيرا ولم نخطئ أمام السنغال".. حسام حسن يطلق تصريحات قوية
تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي
أخبار السيارات

تويوتا تبحث صناعة سيارات جديدة في مصر وزيادة المكون المحلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر