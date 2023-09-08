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وفاة سائحتين من ألمانيا إثر حادثي تسلق في إيطاليا

02:56 م الجمعة 08 سبتمبر 2023

وفاة سائحتين من ألمانيا إثر حادثي تسلق في إيطاليا

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(د ب أ)

لقت سائحتان ألمانيتان حتفهما في حادثي تسلق منفصلين في جبال بشمال إيطاليا، وفقًا لما ذكرت إدارة الإنقاذ في الجبال، اليوم الجمعة.

وسقطت ألمانية تبلغ من العمر 56 عامًا من ارتفاع 20 مترًا، عندما كانت تتسلق عبر مسار تاسر المرتفع في منطقة بولزانو الإيطالية، وتوفيت لدى نقلها بمروحية إلى المستشفى.

ولقت ألمانيا أخرى /52 عامًا/ حتفها، في حادث جبلي منفصل، بعدما اختل توازنها أثناء التسلق في لاجازوي، وهو جبل يبلغ ارتفاعه 2778 مترًا ضمن سلسلة دولوميت شمالي إيطاليا.

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إيطاليا حادث جبلي منطقة بولزانو الإيطالية ألمانيا سلسلة دولوميت

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