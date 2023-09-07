روسيا تدرس قانونًا يسمح للسجناء بالتسجيل العسكري



كتبت- سلمى سمير:

ذكرت وكالة أنباء "تاس"، اليوم الأربعاء أن وزارة الدفاع الروسية اقترحت تعديل اللوائح المعتمدة من أجل السماح للسجناء بالتسجيل العسكري، في الوقت الذي ينص فيه القانون الحالي على أن السجناء الذين يقضون عقوبة السجن لا يمكنهم الخضوع للتسجيل العسكري.

وقدمت الوزارة اقتراحها تحت بند "التسجيل العسكري الخاص" للمجندين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية الذين يقضون عقوبات حاليًا، وفقًا لما ذكرته الوكالة الروسية.

وتنص مسودة الاقتراح أن يتم "إجراء التسجيل العسكري الخاص من قبل المؤسسات الإصلاحية والمراكز الإصلاحية التابعة لنظام السجون والمفوضيات العسكرية في مواقع مؤسسات نظام السجون وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي وهذه اللائحة".

وبحسب مسودة الاقتراح "يتم التثبيت والإزالة من التسجيل العسكري الخاص دون المثول أمام المفوضيات العسكرية، ويتم تقديم قوائم السجناء من قبل المؤسسات الإصلاحية عند استلام السجناء أو نقلهم أو إطلاق سراحهم"، بحسب "تاس".

وتستخدم روسيا بالفعل سجناء الروس في عمليتها العسكرية على أوكرانيا، استعانت فيها بشركة فاجنر العسكرية الخاصة لتعزيز تواجدها على الخطوط الأمامية، الأمر الذي نفته روسيا في البداية إلى أن أفصح قائد فاجنر حينها يفيجيني بريجوجين، عن تواجد جنوده على الأراضي الأوكرانية.

وتحدث مقاتلين من فاجنر لشبكة "سي إن إن" عن عملهم وسط ظروف وحشية في الخطوط الأمامية بأوكرانيا، مؤكدين على تعاملهم المباشر مع وزارة الدفاع الروسية.