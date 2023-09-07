الكرملين: واشنطن ستتحمل عواقب إرسال يورانيوم منضب لأوكرانيا

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إنه على الولايات المتحدة الأمريكية، تحمل عواقب إرسال يورانيوم منضب إلى أوكرانيا، والمسؤولية الكاملة عن مثل هذا القرار تقع على عاتق القيادة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية

وتابع بيسكوف، "هذا أمر سيء. لقد تم بالفعل في تاريخ أوروبا الجديد استخدام هذه القذائف بنشاط ضد يوجوسلافيا، وأدى استخدام القذائف إلى عواقب محزنة للغاية، سجلتها المنظمات الدولية".

وأضاف: "أدى استخدام هذه القذائف إلى زيادة سريعة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الأورام والأمراض الأخرى، وهذه العواقب محسوسة أيضًا على الأجيال القادمة من أولئك الذين تعرضوا لها بطريقة أو بأخرى وكانوا في المناطق التي استخدمت فيها هذه الأسلحة".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم أمس الأربعاء، أنها ستزود أوكرانيا بقذائف تحتوي على يورانيوم منضب في إطار حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

وبهذا، أصبحت الولايات المتحدة الدولة الثانية التي تعلن عن تزويد أوكرانيا بهذا النوع من القذائف بعد المملكة المتحدة التي أعلنت في مارس من العام الحالي، عن نيتها توريد تلك الذخائر لأوكرانيا.