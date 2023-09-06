قضية اقتحام الكونجرس.. السجن 22 عامًا للقائد السابق لمجموعة "براود بويز"

واشنطن - (ا ف ب)

أصدرت محكمة أمريكية الثلاثاء، حكمًا يقضي بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو 22 عاما، بتهمة المشاركة في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة".

قضت محكمة أمريكية الثلاثاء، بسجن القائد السابق لمجموعة "براود بويز" اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو لمدة 22 عامًا، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: "ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة".

وطلب الادعاء السجن 33 عامًا بحق تاريو الذي لم يكن في واشنطن في 6 يناير 2021 ولكن تم اتهامه بتوجيه الاعتداء على مبنى الكابيتول بواسطة أعضاء "براود بويز".

واعتبر القاضي تيموتي كيلي أن تاريو البالغ 39 عامًا "كان القائد الرئيسي للمؤامرة" الهادفة إلى منع المصادقة على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا بعد فوزه على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في انتخابات 2020.

وكانت محكمة قضت الخميس الماضي على زعيمي الجماعة السابقين جوزيف بيغز وزاكاري ريل بالسجن 17 عامًا و15 عامًا بعد أن أدانتهما هيئة محلفين بالتآمر لاقتحام مبنى الكونجرس.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لأكثر من 1100 شخص في قضية الهجوم على الكابيتول. من جهته، يواجه ترامب اتهامات تآمر منفصلة على خلفية دوره في التحريض على الهجوم من خلال تقديم مزاعم بسرقة الانتخابات منه.