الصليب الأحمر الدولي: نجري نقاشات مع الأطراف السودانية لإتمام عملية تبادل الأسرى

وكالات

قال الصليب الأحمر الدولي، إنه يجري نقاشات مع جميع الأطراف لإتمام عملية تبادل الأسرى، بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وتابع الصليب الأحمر الدولي خلال حديثه مع "الحدث"، اليوم الإثنين، أن عملية تبادل الأسرى ستجرى من جانب الجيش السوداني، مشيرًا إلى أنه تلقى من الجيش لتسليم أسرى لديه من الدعم السريع.

أعلن الجيش السوداني، أمس الاثنين، أنه سيسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر 230 أسيرًا من قوات الدعم السريع بينهم 30 قاصرًا.

وقال الجيش في بيان "تواصلت القوات المسلحة السودانية مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالبلاد لتسليم ثلاثين فردا من عناصر الميليشيات المتمردة (من القصر) الذين تم أسرهم بواسطة قواتنا خلال المعارك".

وأضاف أن تسليم الأسرى القاصرين سيتم في أم درمان، مؤكدًا أنه "سيتم تسليم مجموعة أخرى تتكون من 200 متمرد (من غير القصر) عند اكتمال الترتيبات اللازمة مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر".