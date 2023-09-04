جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين الفلسطيني في الضفة الغربية
تل أبيب - (بي بي سي)
تفيد التقارير الواردة من الضفة الغربية المحتلة بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة ومخيم للاجئين الفلسطينيين.
وقال مسلحون فلسطينيون إنهم اسقطوا مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق فوق مخيم جنين
وبحسب مصادر طبية فإن هناك إصابة واحدة على الأقل بالرصاص٬ وتم نقلها إلى المستشفى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية ان اقتحام جنين يتم بمشاركة وحدة "دوفدفان" لاعتقال ناشط في حركة حماس.
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