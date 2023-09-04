روسيا تعلن تدمير زوارق أمريكية الصنع تحمل قوات إنزال أوكرانية في البحر الأسود

موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، تدمير 4 زوارق حربية سريعة من طراز "ويلارد سي فورس" أمريكية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في البحر الأسود.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية، قولها في بيان لها، إن طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت الزوارق الحربية الأربعة في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأضافت الدفاع الروسية أن الزوارق الحربية كانت محملة بوحدات إنزال تابعة للجيش الأوكراني.

وأوضحت أن الزوارق كانت في طريقها نحو منطقة طرخانكوت غرب شبه جزيرة القرم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت طائرتين أوكرانيتين من دون طيار في منطقة كورسك وفوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.