ألمانيا تشهد تخريج أول دفعة من الكلية الإسلامية

برلين - (د ب أ)

تسلم أول 26 خريجا من الكلية الإسلامية في ألمانيا شهادات تخرجهم في مدينة أوسنابروك اليوم السبت.

وشارك الخريجون من الجنسين في تدريب عملي ليصبحوا أئمة.

من جانبه، قال الرئيس الألماني الأسبق كريستيان فولف الذي يشغل منصب رئيس مجلس أمناء الكلية إن هذا يوم تاريخي "فلأول مرة يتم تدريب أئمة في ألمانيا باللغة الألمانية، هذا أمر لم يحدث من قبل".

ورأى فولف أن هذا الأمر كان يجب أن يحدث منذ فترة طويلة وذلك نظرا لوجود ملايين المسلمين الذين يعيشون في ألمانيا، وأكد أنه "إسهام كبير في الاندماج".

وبدوره، قال رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، أيمن مازيك:" إنها لفرحة كبيرة بالنسبة لي وعلامة فارقة بالنسبة للإسلام في ألمانيا" مشيرا إلى أن هناك حاجة كبيرة إلى وجود أئمة مؤهلين في مجتمعات المساجد في ألمانيا.

يذكر أن الكلية الإسلامية في ألمانيا تأسست في نهاية عام 2019 ويقع مقرها في مدينة أوسنابروك غربي ألمانيا، وفي صيف عام 2021 بدأت أول دفعة من المشتركين في تلقي تدريبهم في الكلية التي يتم تمويلها من وزارة الداخلية الاتحادية.

وقال المدير العلمي للكلية بولنت أوكار إن الكلية هي أول مؤسسة يتم إنشاؤها على مستوى الجمعيات وبالتعاون مع علماء دين إسلاميين من ألمانيا لتدريب رجال دين ومرشدين روحيين إسلاميين باللغة الألمانية.

ويشترط في العادة للمشاركة في هذا التدريب الأساسي للعمل كإمام أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة أكاديمية في علم الدين الإسلامي في ألمانيا.

وذكر أوكار أن الكلية تسعى إلى تمثيل أكبر قدر ممكن من طيف الفقه الإسلامي.