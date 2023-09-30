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صحة نينوى: ارتفاع حصيلة فاجعة قاعة أفراح الحمدانية إلى 104 ضحية

11:57 ص السبت 30 سبتمبر 2023

العراق

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وكالات

أعلنت دائرة صحة نينوى، يوم السبت، ارتفاع حصيلة فاجعة قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية إلى 104 ضحايا تم تسجيلهم رسمياً لدى الطب العدلي بمدينة الموصل، من بينهم 41 جثة لم يتم التعرف عليها لغاية الآن.

وأفادت السلطات الأمنية، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

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