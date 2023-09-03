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BBC

الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع غرب أم درمان

04:36 م الأحد 03 سبتمبر 2023

الجيش السوداني

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وكالات

قصفت مدفعية الجيش السوداني مواقع للدعم السريع غربي أم درمان، بحسب ما أوردته قناة العربية، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، لقي 20 مدنيًّا على الأقل مصرعهم بينهم طفلان في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم بالسودان، بحسب فرانس 24.

وقالت لجان المقاومة إن حصيلة الغارات الجوية على حي الكلاكلة وصلت إلى 20 قتيلاً مدنيًا، مضيفة أن مشرحة أحد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في العاصمة السودانية تضم 11 قتيلًا مدنيًا بينهم طفلان وامرأة، مشيرة إلى تعذر نقل الكثير من الجثث المتفحمة والممزقة.

وبدأت المعارك في 15 أبريل الماضي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وأسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص ونزوح 4,6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

سوق مصراوى

الجيش السوداني الخرطوم السودان

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